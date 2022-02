Baby gang, Ausili (FdI): «Il Comune non fa nulla per la sicurezza della città»

Oggi è il giorno della presentazione dei City Angels ad Ancona e il consigliere regionale e comunale di Fratelli D'Italia Marco Ausili torna sull'argomento baby gang. «Ho seguito - scrive in una nota - è supportato dall’inizio il percorso di Patrizia Guerra. Mi complimento con lei e con le altre famiglie che si sono attivate per l’impegno dimostrato e per questo risultato. Come ringraziamo per l’importante operato le Forze dell’Ordine, che hanno adottato misure importanti per il contrasto alla violenza a cui abbiamo assistito di recente nella nostra città».

Poi affonda: «Grande assente invece il Comune di Ancona, che non ha fatto nulla per la sicurezza del territorio, lasciando ai privati l’iniziativa, come ad esempio per la Galleria Dorica. Per questo domani il centrodestra porterà in Consiglio Comunale una mozione per rilanciare la Polizia Locale di Ancona e le sue funzioni».