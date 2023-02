Lega, eletti i nuovi direttivi: Antonella Andreoli segretaria di Ancona

ANCONA - Settimana di congressi per la Lega in provincia di Ancona. Dopo sosta forzata per la pandemia i militanti hanno eletto i nuovi direttivi del capoluogo, della Riviera del Conero e di Fabriano.

Ad Ancona il nuovo segretario è Antonella Andreoli, capogruppo della Lega in consiglio comunale, che sarà affiancata nel direttivo da Francesco Luciani, Fabio Berto, Davide Quarti e Giorgio Tremolini. A Moreno Misiti, avvocato, già sindaco di Sirolo, va la segreteria della sezione Riviera del Conero che comprende i comuni di Numana, Sirolo, Castelfidardo, Camerano e Loreto. Membri del direttivo Paolo Albanesi, Giacomo Serenelli, Massimiliano D'Alberto, Samuela Cingolani. Infine i leghisti fabrianesi hanno scelto Stefano Fraboni, Luciano Todisco, Severini, e Fabrizio Zuccaro per affiancare il neo segretario Fabio Bernacconi.

“I congressi di sezione sono il primo segnale che stiamo progressivamente riattivando il percorso di ascolto e confronto con il territorio che è e resta imprescindibile per la Lega – dichiarano il commissario regionale on. Riccardo Augusto Marchetti e quello provinciale on. Giorgia Latini che ricorda come l’elezione dei tre direttivi segni la chiusura della fase congressuale comunale nella provincia dorica che, a breve, convocherà il congresso provinciale – I militanti, parte attiva del progetto Lega per il buon governo, stanno finalmente rioccupando un ruolo centrale e indispensabile al supporto della filiera di governo che vede la Lega impegnata dal comunale al nazionale. In bocca al lupo ai neoeletti e grazie a tutti i militanti e sostenitori della Lega che danno quotidianamente un contributo sostanziale ed indispensabile”.