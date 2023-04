La squadra dei Verdi si presenta alla città, Rubegni: «Noi siamo la vera alternativa»

ANCONA- È piazza Salvo d’Acquisto la location scelta da Europa Verde – Verdi Ancona per presentare la lista a sostegno del candidato sindaco Roberto Rubegni. Una scelta fatta per sottolineare l’attenzione che la forza politica ecologista darà alle periferie e alle frazioni. I candidati al Consiglio comunale sono 25 con capolista Caterina di Bitonto, storica attivista dei Verdi nonché portavoce comunale. Presenti alla presentazione della lista anche gli altri rappresentanti di Europa Verde – Verdi Ancona: Lanfranco Giacchetti, portavoce comunale e il portavoce provinciale Pier Francesco Corvino. «La composizione della lista rispecchia la nostra comunità, il tessuto cittadino. Ci sono dieci under 30, l’età media è 50 anni- afferma il candidato sindaco Rubegni-. Ci sono studenti, medici, imprenditori, pensionati, professionisti. Ognuno porterà le sue competenze. C’è molto entusiasmo». Tra le priorità del programma elettorale Roberto Rubegni ricorda la realizzazione dell’Area Marina Protetta, il verde urbano, la rigenerazione urbana, il porto, periferie e frazioni, proposte per la cultura e per la valorizzazione dei beni architettonici; creazione di lavoro e un maggior ruolo di rilievo per l’Università anche con l’istituzione di un Assessorato al Lavoro e all’Università, Ancona esempio di comunità ad alta integrazione sociale.

«Nel nostro slogan c’è la parola “alternativi” perché noi siamo davvero alternativi al centrodestra e al centrosinistra. Rispetto agli altri programmi elettorali il nostro è concreto- dichiara il candidato sindaco-. Visti i problemi che affliggono la città è necessario amministrare Ancona con una prospettiva ecologista. È importante migliorare la qualità dell’aria e tutelare l’ambiente». «Nello slogan c’è anche la parola “responsabile” perché la nostra non è una mera promessa di rispettare il programma elettorale. Ancona è capoluogo di Regione e chi si propone di governare il Comune non solo deve amministrare un ente locale ma deve costruire un progetto sulla regione del domani considerando anche gli obiettivi climatici che l’Italia dovrà raggiungere - afferma il portavoce provinciale Corvini-. La nostra regione è stata declassata a in via di sviluppo, non possiamo continuare ad abitare il territorio secondo uno schema conservativo, bisogna ripensare alla politica in maniera alternativa e solo Europa Verde propone un approccio ecologista». Per far conoscere il programma elettorale ai cittadini è prevista una serie di incontri monotematici con la partecipazione di esperti. Il primo sul verde urbano è in programma venerdì 21 aprile da Fàgola con il professionista Giorgio Ciarlantini.

LISTA CANDIDATI CONSIGLIERI EUROPA VERDE

Di Bitonto Caterina

Andreatini Tania

Bolognini Melanie

Bontempi Luca

Budano Antonio

Capeci Andrea

Capitani Marisa

Cardogna Adriano

Carretta Federica

Cinciprini Sabrina

Deodati Dario

Di Battista Claudio

Di Emidio Patrizia

Genovesi Loredana

Giacchetti Simone

Grottini Giorgio

Lucchetti Diego

Lucesoli Silvia

Natalucci Marta

Nobili Eleonora

Pelosi Roberta

Piangerelli Alessandro

Raffaeli Stefano

Reina Vito Fabrizio

Torchia Pietro