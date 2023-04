Ancona Futura, chi sono (e cosa fanno nella vita) i 32 candidati

ANCONA- “Ancona Futura”, la lista espressione della candidata sindaco del centrosinistra Ida Simonella presenta i suoi 32 candidati al Consiglio comunale. Nell’elenco compaiono volti conosciuti e volti nuovi. Ci sono quattro consiglieri comunali uscenti e l’assessore all’Ambiente, membri e presidenti dei CTP, esponenti del mondo dello sport, una rappresentanza di Volt e delle comunità albanese, greca e ucraina. Ci sono poi promotori di associazioni sportive e sanitarie, rappresentanti delle associazioni di categoria, del mondo del volontariato civico e due cavalieri della Repubblica. «Ancona Futura è l’espressione del cambiamento iniziato con la progettualità di Strategicancona che ha visto la definizione di un percorso partecipativo, di cui la lista Ancora x Ancona aveva fatto parte - spiega la consigliera uscente nonché capolista Lucia Trenta-. Abbiamo una visione della città e vogliamo dare continuità a questo percorso con nuove progettualità. Quanto fatto dall’amministrazione uscente è visibile a tutti, la macchina del movimento è partita e non deve essere fermata ora».

«Questa è la lista della candidata sindaco e vi ringrazio perché avete deciso di metterci la faccia, di sostenermi e di spendervi per questo progetto, per questo nuovo capitolo della storia di Ancona - commenta Ida Simonella-. Sono particolarmente orgogliosa di questa lista della quale mi sento anche particolarmente responsabile perché molti dei candidati portano le loro esperienze e la loro credibilità costruita anche attraverso le loro storie personali, storie molto ricche. È una lista variegata. Ci sono consiglieri uscenti che hanno fanno parte della precedente lista del sindaco, ma anche tantissimi volti nuovi. Tante persone che vengono dal mondo dello sport, presidenti di società ed anche campioni. Sono anche molto orgogliosa di sottolineare – aggiunge Simonella – che in Ancona Futura è presente una rappresentanza di Volt, partito transeuropeo ed i rappresentanti di alcune importanti comunità come quella albanese, greca ed in particolare ucraina, rispetto alla quale in questo momento ci sentiamo particolarmente vicini». «Decoro, sostenibilità, mobilità, bene comune, incluvisità, sport, sociale, ambiente, qualità della vita, i temi ricorrenti nelle parole dei candidati al Consiglio comunale sono i temi che caratterizzano la lista Ancona Futura- afferma Lucia Trenta-. Impegno, entusiasmo, condivisione, fiducia, visione, miglioramento, empatia, competenza, progresso, benessere, partecipazione, energia, stima, risorsa, crescita, sviluppo, ascolto, passione e futuro sono le parole che ricorrono nelle presentazione dei nostri trentadue candidati». Durante la presentazione della lista, nell'aula didattica della Mole hanno fatto capolino anche la sindaca Valeria Mancinelli e l'assessore alla Cultura, Paolo Marasca.

LISTA CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI ANCONA FUTURA

LUCIA TRENTA: 56 anni, consigliere comunale uscente di Ancona X Ancona, da 20 anni lavora in CNA

DAVIDE ALESSANDRO: 41 anni, quadro nel settore commerciale di Poste Italiane

LUCIO ALTICOZZI: 31 anni, è Fisico Medico a Torrette ed è rappresentante di Volt

ANTONELLA AZZALONI: consulente del lavoro e counselor

VALERIA BEZZECCHERI: medico chirurgo specialista in Ostetricia e Ginecologia, lavora al Consultorio Familiare dell'AST Ancona

GIULIA CLEMENTE: 43 anni, capo area in MPM

NICOLETTA D’AMBRA: avvocato e consigliere del CTP 2 (Quartiere Adriatico)

YULIYA DEHTYARYOVA: nata in Ucraina 60 anni fa, da vent’anni vive ad Ancona e lavora all’Inrca come operatrice socio-sanitaria

LUIGI DEL BUONO: 44 anni, è sviluppatore di software. Atleta, è campione del mondo master e 2 volte campione europeo. Figlio di Gianni Del Buono, olimpionico di Messico 68 e Monaco 72.

LUIGI FAVA: 66 anni, ex funzionario dell’Agenzia delle Entrate. È stato consigliere di Circoscrizione dal 2009 al 2013.

GIORGIO GADDONI: 62 anni, agronomo, è il responsabile regionale dei servizi tecnici di Coldiretti. Volontario della Croce Gialla di Ancona e componente del CTP2 in scadenza

PAOLO «PAOLINO» GIAMPAOLI: giornalista, ha creato la squadra di calcio femminile Real Lions Ancona C5. Recentemente è stato nominato Cavaliere della Repubblica

SANDRO GIANNINI: 60 anni, si occupa di adozioni internazionali e cooperazione allo sviluppo promuovendo il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia. È consigliere della Associazione Ginnastica Giovanile Ancona e nel 2016 ha ricevuto dal Presidente Sergio Mattarella l’Onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana

MAURO GIULIANI: 61 anni, dipendete Conerobus

MIMOZA HAMETAJ: nata in Albania, da 30 anni vive ad Ancona. È presidente dell’Associazione degli Albanesi nelle Marche. Ha curato numerose mostre di pittura in Ancona e scrivo e racconti e poesie

CHARALAMPOS «HARIS» KOUDOUNAS: nato ad Atene 61 anni fa, vive ad Ancona ed è presidente dell’Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale in Italia. È Direttore Scientifico e Docente di Umanistica della Facoltà di Filosofia e Studi Umanistici SUPDI, Università di Zurigo.

KLEDIS LAPI: 30 anni, lavora in un’azienda di informatica

MARCO LORENZINI: insegnante di educazione fisica in pensione, collabora nella gestione della tabaccheria di famiglia a Tavernelle. È presidente del CTP 4

MASSIMO MANDARANO: 61 anni, dipendente pubblico. Dal 2013 è consigliere comunale

MARCO MARINELLI: 51 anni, lavora all’Ufficio Servizi Demografici del Comune di Polverigi.

GIUSEPPE MASCINO: 55 anni, manager in una società attiva nel mondo IT. Consigliere Comunale dal 2018 al 2023, è direttore sportivo della Stamura nel settore giovanile Vela, sport dove è stato più volte campione italiano e mondale

EGILDO MESSI: geometra e progettista termotecnico in pensione, è stato presidente del Comitato Frana Contro per 35 anni, salvando 56 unità immobiliari. Attualmente è consigliere del Circolo Belvedere di Posatora e Presidente del CTP 6.

DONATELLA MONTANARI: avvocato, è stata presidente della Sef Stamura asd

ANTONELLA MORETTO: 50 anni, counselor e presidente dell'Associazione Fibromialgia Italia OdV, è docente formatore nell’ambito socio sanitario, dipendente per una cooperativa con appalto di Trenitalia.

STEFANO OCCHIALINI: 42 anni, disabile motorio dalla nascita, è impegnato da oltre 25 anni nello sport e nel volontariato. Attualmente è dipendente della Fondazione Paladini ONLUS

MATTIA OCCHINERO: 26 anni, dipendente Conerobus S.p.A. È campione italiano di pugilato

FABIO ORAZI: storico pasticcere e presidente di una società sportiva di pattinaggio artistico

PARIDE PALUMBO: medico pediatra, ha lavorato presso la pediatra dell'ospedale Salesi CECILIA PISA: 40 anni, professionista antincendio, coordinatore per i cantieri temporanei/mobili e formatore alla sicurezza

MICHELE POLENTA: imprenditore agricolo, gestisce con la famiglia un'attività agrituristica a Varano. Dal 2019 è Assessore all'Ambiente del Comune di Ancona.

VALENTINA SCOPA: lavora in una azienda di servizi pubblici del territorio.

DIEGO URBISAGLIA: 45 anni, vigile del fuoco, è consigliere comunale uscente