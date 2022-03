L'ambasciatrice del Sudafrica in visita al sindaco di Ancona

ANCONA - L'economia che ruota attorno ai porti e al mare, l'attenzione all'ecologia e alle politiche sostenibili, incluse quelle attinenti le risorse idriche e alla giustizia in campo ambientale e non solo: questi e altri elementi comuni hanno indotto l'ambasciatrice della Repubblica del Sudafrica in Italia, Nosipho Nausca- Jean Ngcaba a conoscere di persona il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli.

L'ambasciatrice, che si è insediata un anno fa, è stata direttore generale del ministero dell’Ambiente del Sudafrica occupandosi in particolare di rilevanti progetti sull’Agenda 2030, su temi quali la biodiversità, i cambiamenti climatici e i grandi parchi sudafricani e si è detta molto motivata a sviluppare i rapporti economici e culturali con Ancona e il parco naturale del Conero, in un'ottica di condivisione di un percorso di sviluppo sostenibile. Il sindaco Mancinelli ha manifestato la speranza e il desiderio che i rapporti economici possano riprendere vigore e che possa svilupparsi una interazione tra il distretto di Ancona con il suo porto e le Marche da un lato e la Repubblica del Sudafrica dall'altro, non solo sul piano istituzionale ma anche attraverso scambi informali, suggerendo il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali. Molto apprezzata dall'ambasciatrice la notizia dell'esistenza ad Ancona di uno stadio, quello della palla ovale, intitolato a Nelson Mandela, un segnale di ammirazione per l'attivista dei diritti umani diventato poi presidente del Sudafrica. Al termine dell'incontro, il tradizionale scambio di doni: un manufatto raffigurante il Passetto per l'ospite arrivata da lontano e vino sudafricano per il primo cittadino del capoluogo.