Via verdi in The time machine tour

L’agenzia di concerti e spettacoli Universal Events organizzerà sabato 26 marzo 2022 presso il Teatro Cortesi la data zero del Time machine tour dei Via Verdi.



Forte del legame che lega la Universal Events e i Via Verdi alla città di Sirolo, la band arriverà nella splendida cittadina della Riviera del Conero, la quale ha patrocinato l’evento, a partire dal 24 marzo per allestire al meglio il The time machine tour che toccherà tra il periodo estivo e quello autunnale diverse città Italiane. Sarà un vero e proprio viaggio dove il pubblico salendo a bordo di questa stupenda macchina attraverserà il tempo dove la musica regna sovrana.



Il nuovo album prodotto dalla Cimba records è un insieme di nuovi suoni, testi e melodie ma sempre con lo stile inconfondibile che ha contraddistinto i Via Verdi L’album contiene ben 2 brani registrati presso il famoso REAL WORLD STUDIOS di Peter Gabriel e un brano rimasterizzato presso la TIME TOOLS MASTERING di Hannover, studio che ha collaborato con molti artisti internazionali come Madonna, Jamiroquai, The Muse, Depeche Mode, Moby, Mike Oldfield e molti altri. I biglietti rimasti sono disponibili presso i vari punti vendita autorizzati vivaticket e presso il sito vivaticket.com.