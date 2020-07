Era di venerdì: il Marchese del Grillo riscoperto a Castelfidardo

Ambientato nei primi anni dell’Ottocento negli ambienti opulenti e lussuriosi della Roma Papalina, Il marchese del Grillo è una delle maschere e delle pellicole più celebri interpretate da Alberto Sordi. Il film del 1981 diretto da Mario Monicelli costituisce la spina dorsale del terzo appuntamento della rassegna “Era di venerdì“, proposta dall’assessorato alla cultura in collaborazione con la Pro Loco, ove si ricevono le prenotazioni per vivere venerdì 24 alle 21.30 in piazza della Repubblica le emozioni del cinema all’aperto.

Contestualmente, a Porta Marina, la compagnia “I quattro elementi” presenta Olè, spettacolo per famiglie di clown e giocoleria: due rappresentazioni tra le 21.30 e le 24.00. Ingresso libero ma su prenotazione per rispettare le misure del distanziamento sociale sul sito dedicato. Per informazioni: 0717822987.