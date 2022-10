Jesi by night: tour guidato serale con musica dal vivo e drink finale

Siete pronti a scoprire le bellezze di Jesi, la “città ideale”? Durante questo esclusivo tour serale, partiremo da Piazza della Repubblica, dove sorge l’importante Teatro Pergolesi per dirigerci alla Pinacoteca cittadina, allestita presso il settecentesco Palazzo Pianetti, all’interno della quale ammireremo l’affascinante galleria rococò, raro esempio di questo stile nell’Italia centrale, e i capolavori del grande artista veneziano Lorenzo Lotto. Continueremo la nostra passeggiata per il centro città e passando nell’antica Via degli Orefici, oggi dedicata al compositore Giambattista Pergolesi, anche lui nato a Jesi nel 1710, e ammireremo il rinascimentale Palazzo della Signoria per arrivare in Piazza Federico II , dedicata al grande Imperatore, lo “Stupor Mundi”, che qui nacque, sotto una tenda, il 26 dicembre del 1194.

Nella piazza sorgono anche importanti palazzi storici, la ex chiesa di San Floriano, oggi trasformata in teatro dedicato all’attrice di nascita jesina Valeria Moricone, la cattedrale di San Settimio. Il giro turistico sarà allietato dall’accompagnamento musicale delle note della tromba del musicista David Uncini. Termineremo il giro culturale con un momento conviviale, accompagnati da un drink serale, in un locale del centro città.

