Vasco Rossi ad Ancona: tutte le informazioni sul concerto

Vasco Rossi torna a calcare i palchi italiani e aggiunge 5 nuove date, tra cui quella ad Ancona. Il live del Blasco è previsto per il 26 giugno 2022 allo Stadio Del Conero.

I biglietti per i nuovi concerti saranno disponibili dal 15 ottobre alle ore 12. Le piattaforme dove saranno disponibili i biglietti sono: VivaTicket, TicketMaster e TicketOne mentre saranno in anteprima per i membri de Il Blasco fan club a partire dalle ore 12 dell'11 ottobre.