Ail e lotta alla leucemia: torna l'iniziativa con le uova di pasqua

Tornano le uova di Pasqua Ail contro leucemie, linfomi e mieloma. Ogni Uovo custodisce un sogno e serve la solidarietà di ognuno per realizzarlo. Il tradizionale appuntamento è realizzato grazie all'impegno delle 82 sezioni provinciali di Ail e degli oltre 20.000 volontari che offriranno, con una donazione minima di 12 euro, un uovo di cioccolato contrassegnato dal logo dell'Associazione.

Purtroppo a causa della pandemia, l'Associazione non può garantire lo svolgimento delle solite manifestazioni nelle piazze. Per scoprire dove trovare le Uova di Pasqua Ail o per riceverle a casa si può contattare la sezione Ail Ancona. Mail: ailancona@ospedaliriuniti.marche.it, telefono: 071 5964215/4235.