Ho ucciso i Beatles: Sarah Jane Morris conquista il festival Pergolesi

Il cartellone teatrale del Festival Pergolesi al teatro di Jesi prosegue sabato 12 settembre, con un grande evento: Sarah Jane Morris, la più importante cantante britannica di soul, jazz e R&B, con il suo brillante talento vocale e interpretativo, salirà sul palcoscenico insieme al gruppo Solis String Quartet e all’attore Paolo Cresta per “Ho ucciso i Beatles”, atto unico per cantante attore e quartetto d’archi, di Stefano Valanzuolo, con la regia di Pierluigi Iorio e le musiche arrangiate da Antonio Di Francia, in una produzione International and Music. Si tratta di uno spettacolo di uno spettacolo articolato in quadri-canzoni, in cui rivivono le vicende della mitica band inglese.

Posto unico numerato da 25 euro. Prevendite su Viva Ticket.