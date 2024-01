"Tutti bene ma non benissimo", Daniele Vagnozzi racconta il rapporto tra giovani e psicoterapia al teatro Panettone

ANCONA - Daniele Vagnozzi, recente coprotagonista del film "La spiaggia dei gabbiani" girato ad Ancona e in uscita al cinema in primavera, sarà in scena in anteprima regionale con il suo monologo "Tutti bene ma non benissimo" il 27 e 28 gennaio al Teatro Panettone nella rassegna "Made in Marche". L'attore anconetano, di ritorno dalla fortunata trasferta a Los Angeles, presenta un monologo che tratta in chiave ironica e irriverente il difficile rapporto tra i giovani e la psicoterapia, tema familiare a Daniele che a fine 2023 ha proprio completato gli studi magistrali in psicologia cognitiva. Lo spettacolo, di cui Vagnozzi è anche autore e regista, accompagnato dalle musiche live di Ruben Albertini, ha incontrato un'ottima curiosità del pubblico riempiendo in poco tempo la data di sabato 27 gennaio e replicando anche domenica 28. "Indago i pregiudizi che noi stessi abbiamo sui nostri problemi psicologici, che sono spesso più grandi di quelli degli altri. I social sono pieni di guru dalle risposte facili, si parla di salute mentale con troppa serietà e poco profondità. Quella che propongo è una satira piena di ironia e di contenuto."

La trama

Hai mai pensato di voler risolvere i tuoi problemi psicologici da solo/a? E se ti trovassi in terapia da te stesso/a... che cosa ti diresti? Amedeo, un ragazzo di trent’anni, non riesce a trovare uno psicoterapeuta e si affida agli strampalati consigli dello psicologo-influencer più famoso d’Italia, il dottor Onesto. Tra psicoanalisi auto-somministrata e assurdi sogni da auto-interpretare, compirà un viaggio nel proprio subconscio fino a comparire di fronte al più temibile terapeuta di tutti i tempi, se stesso. Un monologo comico sul rocambolesco rapporto tra i giovani e la psicoterapia.