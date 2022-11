Sette spose per sette fratelli, lo spettacolo alle Muse in esclusiva regionale

Prezzo non disponibile

Quando Dal 25/11/2022 al 27/11/2022 Orario non disponibile

Arriva al Teatro delle Muse di Ancona dal 25 al 27 novembre in esclusiva regionale, l'atteso musical 7 spose per 7 fratelli di Lawrence Kasha & David Landay, regia e coreografia Luciano Cannito, direzione musicale Peppe Vessicchio. In scena Diana Del Bufalo e Baz con altri venti interpreti.

Sette Spose per Sette Fratelli è uno dei titoli di musical più amati dal pubblico italiano. Questa nuova e divertentissima edizione è ispirata al celebre film di Hollywood, con uno sguardo ai personaggi ed alle ambientazioni del mondo ironico dei western di Quentin Tarantino. Diana Del Bufalo e Baz nuovissima coppia del teatro musicale italiano, sanno essere esplosivi, divertenti, vulcanici, dal talento vocale dirompente. Il grande impianto scenografico e i meravigliosi costumi sono stati progettati e creati secondo i canoni estetici e spettacolari di Broadway e di West End. Lo spettacolo- sold out da giorni- è il primo dei fuori abbonamento proposti all’interno della Stagione di Ancona a cura di Marche Teatro.

La Stagione di Ancona di Marche Teatro è sostenuta da Comune di Ancona, Regione Marche, Ministero della Cultura, Camera di Commercio delle Marche. Sponsor Tre Valli e Banco Marchigiano. Tutte le info sugli spettacoli orari e le modalità di acquisto biglietti su www.marcheteatro.it biglietti on line su www.vivaticket.com