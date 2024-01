"See Primark and die!". Al Teatro Panettone in scena la compagnia Gatto e Rubini

Il costo del biglietto per ogni spettacolo è di 12 euro, ridotto 10 euro per le convenzioni, 8 euro per gli studenti

ANCONA - Appuntamento sabato 20 gennaio alle ore 21.00 con la rassegna dedicata al Teatro Contemporaneo e con lo spettacolo “See Primark and die!” di Calire Dowie, con l'adattamento e traduzione di Elena Maria Aglieri e Carlo Emilio Lerici, con Martina Gatto e la regia di Dafne Rubini. Cosa succederebbe se un giorno, svegliandoti, non riuscissi più a comprare nulla? È quello che accade alla protagonista. L’incapacità di acquistare si impossessa di lei, trascinandola in una serie di situazioni sorprendenti e disorientanti. Irriverente e poetico, attuale e ironico, “See Primark and Die!” rispecchia la tradizione della stand-up comedy britannica, mettendo in primo piano la parola, il più delle volte sfacciata e imprevedibile. Il fast fashion e l'era consumistica sono lo sfondo di tutta la vicenda capace di coinvolgere e appassionare il pubblico.

Il costo del biglietto per ogni spettacolo è di 12 euro, ridotto 10 euro per le convenzioni, 8 euro per gli studenti. Possibilità di abbonamenti che prevedono convenienti soluzioni per accedere alle varie rassegne.Biglietti in vendita: Casa della Musica Ancona 071 202588 – Dal lunedì al sabato 9:00 – 12:30/ 15:00 – 19:30 www.vivaticket.com.