Notre-Dame de Paris al Teatro La Fenice di Senigallia: un evento imperdibile

SENIGALLIA - Al Teatro La Fenice di Senigallia il balletto ispirato al celebre romanzo di Victor Hugo che, nella Parigi del 1482, ha come protagonista Quasimodo, il campanaro gobbo della cattedrale, perdutamente innamorato della zingara Esmeralda. Affascinato dalla bella gitana è anche Frollo, arcidiacono di Notre Dame, personaggio che nella versione del Balletto di Milano dara? vita ad una serie di intrecci mettendo in luce le dinamiche tipiche dei rapporti umani, dalla gelosia alla passione, le stesse che rendono ancora attuale il racconto scritto quasi due secoli fa. Uno spettacolo emozionante e coinvolgente per la bravura degli interpreti impegnati nelle articolate coreografie create da Stephen Delattre, autore innovativo che utilizza elementi della danza classica e moderna per sviluppare un proprio linguaggio del corpo.