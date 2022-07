Vernacolo e incontri dell’altro mondo: “J’amici de Candia” in scena con Anna e la ProfeZia

ANCONA- Una serata divertente, teatrale all’insegna del vernacolo e dell’amicizia. “J’amici de Candia” andranno in scena stasera, 21 luglio, alle 21.15 con lo spettacolo “Anna e la ProfeZia” che sarà messo in scena a Sappanico nell’area polivalente intorno al campetto comunale.

La compagnia “J’amici de Candia” nasce nel 2005 dall’iniziativa di un gruppo di amici che, nell’organizzare la festa Parrocchiale, decide di ravvivare la giornata con delle gag comiche in vernacolo anconetano, per divertirsi e per far divertire. L’esperienza piace e quindi nel 2008 decidono di trasformarsi in una vera e propria compagnia, presentando ogni anno cose nuove. Il loro dialetto non è il dialetto classico, ma la parlata di tutti i giorni, è l’anconetano degli anni ’70, che unisce l’idioma locale a parole in italiano. E’ il vivere quotidiano, è come quando si sta con gli amici. Nel 2019 l’incontro con Marco Burini fa nascere un progetto teatrale nuovo, subito arenato dall’avvento del Covid del 2020. Durante il lockdown, la nostalgia del palco, la voglia comunque di esserci di nuovo appena sarebbe stato possibile, li inducono di mettere mano ad un nuovo lavoro brillante e divertente, un antidoto insomma alla mestizia di quei momenti, da portare in scena quando non ci sarebbero più state le restrizioni governative. Così dopo tanti sacrifici e dedizione da parte di tutti gli attori, ora sono qui a rappresentare “Anna e la ProfeZia”, una commedia che narra le vicende terrene di Anna, che finiscono poi per intrecciarsi con interventi dall’altro mondo. La commedia che presentano è comunque in continua evoluzione, quello che vedrete, infatti, è l’inizio di un lavoro che andrà di volta in volta approfondito e modificato.

Il racconto ideato e sceneggiato da Marco Burini sarà messo in scena da Cristina Camilletti, Sauro Belfiori, Fiorella Breccia, Tiziana Mengarelli, Saverio Borgognoni, Giorgio Ferroni, Anna Maria Andreola, Sonia Baccani, Gabriella Rossi, Gianluca Capomagi e la piccola Maddalena Capomagi.