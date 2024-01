Gran Circo dei Burattini e Robin Hood: domenica torna il Teatro Ragazzi

SENIGALLIA- Domenica 21 gennaio ore 17 torna in scena a Senigallia, all'Auditorium San Rocco, la storica formazione del Teatro Pirata (Diego Pasquinelli, Francesco Mattioni, Silvano Fiordelmondo) in "Gran Circo dei Burattini", dopo 800 repliche in tutta Italia e cinque anni di stop. Un omaggio ai 40 anni della Stagione di Teatro Ragazzi inaugurata nel 1983 a Jesi, e che oggi coinvolge numerosi teatri della provincia di Ancona. Nello stesso giorno il Teatro Concordia di Cupramontana ospita lo spettacolo "Robin Hood. La storia di Roberto di legno che colpiva nel segno", della compagnia Armamaxa.

C’era una volta… un tendone a strisce bianche e blu con dentro una baracca di burattini e dentro ancora una pista di sabbia con un’orchestrina di simpatici musicisti di pezza che scandiscono il ritmo delle esibizioni esilaranti di folli circensi. E sotto il tendone… trapezisti, clown, animali feroci e domatori di pulci impegnati in salti, ruggiti, gag poetiche, tentativi di artistiche evoluzioni che si sciolgono in fiaschi o successi.

C’era una volta.... e ci sarà ancora, grazie allo spettacolo “Il gran circo dei Burattini" che dopo 800 repliche e cinque anni di stop torna in pista domenica 21 gennaio ore 17 all'Auditorium San Rocco di Senigallia, con la formazione storica del Teatro Pirata: Diego Pasquinelli, Francesco Mattioni, Silvano Fiordelmondo, ideatori registi e burattinai della produzione. Un ritorno in scena davvero molto atteso, quello dei tre fondatori della pluripremiata compagnia marchigiana, oggi nota come Teatro Giovani Teatro Pirata e tra le più stimate realtà produttive e di formazione a servizio delle giovani generazioni.

"Il gran circo dei Burattini" viene rappresentato nell'ambito della 40esima Stagione di Teatro Ragazzi con la direzione artistica e organizzativa del Teatro Giovani Teatro Pirata, con replica domenica 4 febbraio ore 17 al Teatro Pergolesi di Jesi.

Lo show segue una scaletta di numeri e gags, come in un vero e proprio circo, ma gli artisti di punta della Troupe sono pupazzi e burattini: Monsieur Loyale, Rhum e Jean i clowns, Sergej Dimitri Pugaciof il trapezista, la Donna Ercole, Vittorio il domatore di pulci, si susseguono nella pista proponendo i loro numeri, le loro abilità, la loro comicità. Uno spettacolo diverso dalla solita parata circense, ricco di colpi di scena, dove la grande protagonista è la comicità che, con la sua eccezionale energia, cattura grandi e piccini per trasportarli in un mondo surreale che non lascia spazio alla noia e alla monotonia, un mondo fatto di piccole creature di pezza dotate di ingegno, abilità e soprattutto ironia.

Domenica 21 gennaio alle ore 17 la rassegna per ragazzi e bambini propone anche un secondo appuntamento, ore 17, al Teatro Concordia di Cupramontana: "Robin Hood. La storia di Roberto di legno che colpiva nel segno" di e con Enrico Messina e Giuseppe Ciciriello, produzione Armamaxa e Teatro Giovani Teatro Pirata. Nello spettacolo, due bravi attori portano in scena tanto ritmo e divertimento.

Ladro e brigante, bandito e gentiluomo, il “miglior arciere d’Inghilterra” diventa, nella tradizione delle ballate popolari, la figura di colui che si ribella alle ingiustizie sociali e alle prepotenze dei dominatori. Brigante e paladino insieme, offensore dei ricchi, dei potenti e dei proprietari terrieri titolati, Robin è dunque dalla parte dei contadini e dei pastori: “ruba ai ricchi per dare ai poveri”.

Difensore del popolo angariato dai potenti o più semplicemente coraggioso furfante che ignora i vincoli del diritto, Robin incarna in sé l’aspirazione universale dell’uomo alla libertà. Le sue gesta sono la ricerca, se non l’affermazione, di una dignità umana che riscatti una vita marginale e degradata.

La 40esima Stagione di Teatro Ragazzi proseguirà fino a marzo con spettacoli ed eventi dedicati alle famiglie (recite domenicali) e alle scuole di vario ordine e grado (in orario scolastico), a Jesi, Senigallia, Cupramontana, Chiaravalle, Ostra, Fabriano, Corinaldo, Arcevia, Castelbellino, Santa Maria Nuova, Montecarotto. La rassegna è sostenuta dai Comuni, e dal Ministero della Cultura, Regione Marche-Assessorato alla Cultura-Servizio beni e attività culturali, Amat Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Cms Consorzio Marche Spettacolo. Collaborano inoltre Parco Gola della Rossa e di Frasassi, Fondazione Pergolesi Spontini, Assitej Italia, Unima, Rete delle Culture, Digitall.

INGRESSO SPETTACOLI

Adulti € 8,00

Ragazzi € 6,00

Bambini sotto i 3 anni € 0,50

SERVIZI DI PREVENDITA ONLINE

www.vivaticket.it

BIGLIETTERIE

Info e Prenotazioni: Teatro Giovani Teatro Pirata cell. 334 1684688 dal lun a ven 9.00-17.00

AMAT - biglietterie del circuito

CUPRAMONTANA

Biglietti in vendita un'ora prima presso il teatro in cui avrà luogo lo spettacolo.

SENIGALLIA - Teatro La Fenice e Auditorium San Rocco / Biglietteria del Teatro La Fenice

giovedì e sabato 10.30-12.30 / 17-20 e venerdì 17–20 e un’ora prima dell’inizio dello spettacolo presso il Teatro in cui si terrà la rappresentazione.

Info Tel. 071.7930842 – info@fenicesenigallia.it