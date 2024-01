Si alza il sipario del Teatro Panettone: in scena "Blondie" con Paola Giorgi e Cesare Catà

ANCONA- Appuntamento sabato 13 gennaio, alle ore 21.00, al Teatro Panettone con “Blondie”, lo spettacolo con Paola Giorgi e Cesare Catà, in scena nell'ambito della rassegna Made in Marche. La rappresentazione racconta alcune celebri bionde, per osservare e comprendere i significati simbolici del “biondismo” e il ruolo iconico che ha assunto nei miti, nella società e nella cultura occidentale. Partendo da alcune protagoniste letterarie, quali Isotta la Bionda, Afrodite e Maria Maddalena, giunge fino alla Contemporaneità per narrare, seguendo il filo conduttore del “biondismo” come dato simbolico e filosofico, le vicende di figure come Marlene Dietrich, Marylin Monroe, Brigitte Bardot e Lady Gaga.

BIGLIETTI PRENOTAZIONI E INFO:

Il costo del biglietto per ogni spettacolo è di 12 euro, ridotto 10 euro per le convenzioni, 8 euro per gli studenti. Possibilità di abbonamenti che prevedono convenienti soluzioni per accedere alle varie rassegne. Biglietti in vendita: Casa della Musica Ancona 071 202588 – Dal lunedì al sabato 9:00 – 12:30/ 15:00 – 19:30 www.vivaticket.com

Altre biglietterie su www.amatmarche.net/biglietterie. Prenotazioni e informazioni: Casa della Musica Ancona 071 202588. AMAT 071 2072439 dal lunedì al venerdì 10:00 – 16:00 (Orario continuato). www.teatrorecremisi.it

Sulle tavole del teatro che dal 2007 è affidato alle cure del Gruppo teatrale Recremisi, la stagione 2023-2024 vedrà in scena la nona edizione del “Made in Marche & Co”, rassegna di teatro comico/contemporaneo, realizzata con professionisti nazionali, dal 14 ottobre 2023 fino al 6 aprile 2024 per un totale di nove spettacoli; la settima edizione di “Tout le Cirque”, rassegna di circo-teatro, con compagnie nazionali e regionali che si svolgerà dal 24 febbraio al 13 aprile 2024 per un totale di quattro rappresentazioni dei più importanti artisti circensi nazionali; la seconda edizione di “Teatro contemporaneo” rassegna di prosa di autori contemporanei; che si svolgerà dal 28 ottobre 2023 al 20 aprile 2024 per un totale di sei rappresentazioni con attori professionisti da tutta Italia.