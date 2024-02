Tra musica e letteratura: al Teatro La Nuova Fenice lo spettacolo dell’Accademia d’Arte Lirica

OSIMO - Domenica 18 febbraio alle ore 18, al Teatro La Nuova Fenice di Osimo, nuovo appuntamento con la stagione concertistica dell’Accademia d’Arte Lirica. I solisti dell’istituzione osimana con la pianista Mirca Rosciani propongono “Dal Romanzo all’opera”, un programma affascinante tra musica e letteratura. Sono le musiche nate dalla suggestione del romanzo, che trasformano la lettura in rappresentazione. Libri nati nel Settecento, come La Storia del Cavalier des Grieux e di Manon Lescaut e I dolori del giovane Werther di Goethe – vengono messi in musica nell’Ottocento da Massenet (Manon e Werther) - e il Candido di Voltaire - diventato il Candide di Bernstein a metà del Novecento. I romanzi dell’Ottocento trovano immediata traduzione sulle scene: la fidanzata di Lammermoor di Scott diventa Lucia di Lammermoor di Donizetti, I Racconti di Hoffmann ispirano l’opera omonima di Offenbach, Le scene della vita di Bohème di Murger, ispirano Leoncavallo e la sua Bohème, La Signora delle Camelie di Dumas figlio, diventa la Traviata di Verdi. Provengono da Cina, Corea del Sud, Giappone, Italia, Russia e Uzbekistan i giovani talenti dell’Accademia d’Arte Lirica e sono i soprani Laura Khamzatova e Ayaka Kiwada, il mezzosoprano Eleonora Filipponi, il tenore Wooseok Choi, il baritono Akilbek Piyazov e il basso Yuhong Lin.

Per informazioni e prevendita: Teatro La Nuova Fenice - tel. 071 7231797, sabato 17 febbraio dalle 17 alle 20. Domenica 18 febbraio dalle ore 16 fino a inizio spettacolo. Concerto in abbonamento, per i non abbonati posto unico numerato 10 euro.