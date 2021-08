Inaugura il teatro Concordia con visite guidate, concerti e spettacoli: il programma

Cupramontana ritrova il suo teatro. Inaugura domani il teatro “Concordia”, alle ore 18 al Viale della Vittoria n.25. «La costruzione del nuovo Teatro Comunale, dopo quattro decenni di chiusura della vecchia struttura, costruisce per il nostro paese un momento fondamentale di crescita e di ripartenza. E c’è da domandarsi come abbia fatto a vivere senza in tutti questi anni – afferma Luigi Cerioni, sindaco di Cupramontana - Cupramontana non ha mai dimenticato il suo cinema/teatro con le stagioni di teatro dialettale, le proiezioni dei capolavori cinematografici, tutti gli incontri e le assemblee pubbliche: momenti di vita, di confronto e di crescita umana e culturale che il teatro ha reso possibili. Il nome del nuovo teatro è lo stesso del teatro dello storico teatro che da fine ‘700 al 1928 si trovava nel centro storico di Cupramontana: Concordia. La struttura del nuovo teatro Concordia permette un uso plurimo ed è stata pensata e progettata per essere parte della nostra vita civile, per essere a servizio della nostra comunità»

Con l’inaugurazione di domani, 7 agosto, prende anche il via il calendario dei festeggiamenti che prosegue fino a settembre con eventi culturali, musicali e di spettacolo, tutto al teatro Concordia.

Il programma

Si accede con greenpass obbligatorio. Il calendario prevede: alle ore 18 taglio del nastro e saluto delle autorità, alle 18.30 apertura mostra “Il teatro a Cupramontana” a cura dell’Archeoclub. Alle ore 21,30 si alza per la prima volta il sipario con il concerto “Sandtrack” di Time Machine Ensamble, a cura della Fondazione Pergolesi Spontini (il concerto, per motivi Covid è su invito).

Le visite guidate al teatro e alla mostra saranno possibili, gratuite e con green pass obbligatorio, alle ore 18 di: domenica 8 agosto, sabato 21, domenica 22 e sabato 28 agosto.

Sabato 21 agosto alle ore 21.30 concerto della banda musicale N.Bonanni e coro polifonico In…Canto di Cupramontana.

Domenica 22 agosto alle ore 21.30 concerto del gruppo folcloristico Massaccio di Cupramontana.

Sabato 28 agosto alle ore 21.30 spettacolo Accademia Erard “Un sacerdote cuprense e il suo giovane allievo: Don Niccolò Bonanni”.

Sabato 11 settembre ore 21.30 concerto della band Little Pieces of Marmelade.

Gli spettacoli e i concerti sono ad ingresso gratuito su prenotazione e con greenpass obbligatorio. Info e prenotazioni dal lunedì al sabato ore 10.30 – 12.30 e ore 16.30 – 19.30 e domenica ore 16.30 – 19.30; telefono 0731.780199.