Specialità regionali ed internazionali da gustare in centro: arriva "Gente di strada"

FALCONARA - Torna in piazza Mazzini uno degli appuntamenti più attesi, quello con lo street food e con le specialità regionali e internazionali da gustare anche a passeggio. ‘Gente di strada’ è una quattro giorni, da giovedì 27 a domenica 30 luglio, dedicata al cibo di strada, alla musica e ai birrifici più prestigiosi.

La principale piazza di Falconara sarà allestita con tavoli e posti a sedere, circondati da stand e truck con le leccornie più golose. Saranno presenti fino a 15 operatori che proporranno, tra gli altri, bombette pugliesi, arrosticini abruzzesi, olive ascolane, gnocchi fritti, paella, piatti tipici calabresi, prodotti etnici indiani. Ci sarà anche uno stand umbro dedicato alla carne e agli hamburger, una braceria sudamericana e il truck ‘Amor di patata’, con il tubero preparato in mille modi diversi. Da non perdere, poi, lo stand dei dolci, con prodotti particolari come le minicrepes olandesi e il ciurro dolce che arriva dall’America latina. In primo piano anche la birra, da quella che arriva dalla Repubblica Ceca alla tradizionale tedesca. Ci sarà inoltre uno stand che offrirà cocktail dall’aperitivo al dopo cena. Da giovedì a domenica ci sarà ogni sera un intrattenimento musicale diverso e venerdì 28 luglio uno stand sarà dedicato anche alla sicurezza stradale: gli agenti della polizia locale saranno in piazza per ricordare i rischi di mettersi al volante sotto l’effetto di alcol e droghe, nell’ambito del progetto ‘No alcol, non drug, no crash’, cui il Comune di Falconara ha aderito insieme ai Comuni di Ancona (capofila) e Senigallia.

«E’ un’iniziativa che va nella direzione di richiamare persone al centro di Falconara – dice l’assessore al Turismo Marco Giacanella – con una proposta gastronomica, quella dello street food, sempre molto apprezzata, abbinata a un intrattenimento musicale che ha la capacità di attrarre anche i più giovani».