Giovane danza d'autore: il cartellone dell'Amat

SENIGALLIA - Il cartellone realizzato da Comune di Senigallia e AMAT con il sostegno di MiC e Regione Marche propone, sabato 11 marzo sul palcoscenico della Rotonda a Mare di Senigallia, "Sotto a chi danza! Tracce di giovane danza d'autore dalle Marche". Prevista inizialmente a ottobre e rinviata per l’alluvione, la maratona, allo stesso tempo vetrina e osservatorio, è per nuovi talenti marchigiani occasione di visibilità, verifica e scambio con pubblico. Tre, come tutti gli anni, gli artisti in programma: Nicholas Baffoni con “Fitting”, Camilla Montesi in “Caronte” e Raffaella Menchetti con Joaquin Diaz e Francesca Vantu in “Una noche con Ramona”.

In “Fitting” – ideato e interpretato da Nicholas Baffoni, in scena con Camilla Perugini e prodotto con il sostegno dell’Associazione Culturale Hunt CDC – protagonista sono le scarpe che, nella loro forma, funzione ed estetica, ci parlano del mondo, degli spostamenti, delle intenzioni, delle migrazioni, del cammino. Un gioco d’empatia che si muove spazialmente in punti precisi della scena e di cui non si conosce chiaramente il finale. Il progetto selezionato per la Vetrina della giovane danza d’autore 2022-Network Anticorpi XL, 2° premio al Concorso Internazionale di coreografia Premio Roma Danza 2022.

In “Caronte” – di e con Camilla Montesi – una traversata nelle tenebre della mente verso la via d’uscita. Caronte, forza apparentemente distruttiva, si fa guida alla conoscenza: cosa succede al nostro corpo se la mente oppone resistenza? Cosa succede quando partiamo senza aver preparato accuratamente le valige? Racchiuso nella destinazione di questo viaggio, c’è il desiderio di portare in superficie, sottrarre peso ad un’intima sofferenza.

“Una noche con Ramona” – di Raffaella Menchetti, con in scena Joaquin Diaz e Francesca Vantù – è uno spettacolo performativo interattivo e site specific che nasce da esperienze reali. Ramona è una ‘love influencer’ che esiste nei nostri desideri e si nutre delle nostre fantasie e l’opera è ispirata alle relazioni filtrate dal mezzo tecnologico: l’autrice, infatti, raccomanda agli spettatori di tenere accesi i cellulari durante la performance e di usarli per fotografare «ciò che vi affascina e/o per scrivere ai vostri amanti».

Biglietti (posto unico 10 euro, ridotto 8 euro) alla Biglietteria Teatro La Fenice 071/7930842 e 335/1776042, la sera di spettacolo dalle 20 alla Rotonda, nelle biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket. Info AMAT 071/2072439 amatmarche.net

Inizio ore 21.