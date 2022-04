Il sogno di Francesco: parte la "Santiago on wheels"

«Voglio dimostrare a tutti gli abili e ai canoni ‘abilisti’ che io, disabile, non conto meno di altri e che superare i propri limiti è possibile». Francesco Forgione, 24 anni, di Ancona, è affetto da Dmd (Distrofia Muscolare di Duchenne), una patologia neuromuscolare degenerativa che lo costringe a muoversi con una carrozzina elettronica.

Il suo desiderio è quello di percorrere il cammino di Santiago e di realizzare un reportage sul suo viaggio.

Per sostenerlo ci si può incontrare giovedì 14 aprile dalle ore 18 al Barangolo Cavour, ad Ancona in piazza Cavour 22/A. Per info: https://www.santiagoonwheels.com.