Torna il labirinto di mais: orari e costi per entrare nel mondo di Hort

SENIGALLIA - Forte degli oltre diecimila visitatori fatti registrare nelle stagioni 2020 e 2021 nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, il Labirinto di Hort torna per il decimo anno consecutivo a Senigallia con un entusiasmante calendario che, assieme al percorso classico, può finalmente riproporre i grandi eventi con animazione a tema e gli imperdibili giochi Enigma e Caccia al Tesoro.

Si legge: «Un percorso lungo più di 4 km di puro divertimento, da vivere immersi in un mare di verde, per una sfida che ogni anno si rinnova. Il dedalo di strade, questa volta, disegna sul campo le sagome di due bambini che giocano con una trottola, una palla e un aquilone».

Il Labirinto di Hort 2022 è infatti dedicato al tema del diritto tutti i bambini di dedicarsi al gioco: un diritto sancito dall’art. 31 della Convenzione ONU per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che dovrebbe essere sempre tutelato e valorizzato.

Una edizione del Labirinto che promette di far giocare e divertire i visitatori di tutte le età, con eventi dedicati ai più piccoli, serate Enigma in stile “escape room” ed eventi speciali con figuranti in costume a tema, che animeranno i percorsi del labirinto: supereroi, principesse, zombie ed esseri mitologici. Da non perdere “La Notte del Minotauro” e le richiestissime serate Labirinto di Paura, conosciute come “le notti horror”.

Il Labirinto, è realizzato dalla società cooperativa Hort, nata come spin-off dell’Università Politecnica delle Marche nel 2011, con il patrocinio del Comune di Senigallia su una superficie agricola di circa 6 ettari, situata nei pressi della Strada Provinciale Corinaldese 52 a Senigallia, di proprietà della Soc. Agricola Mastai Ferretti che da sempre sostiene con entusiasmo questo progetto di valorizzazione turistica del territorio. Il Labirinto sarà aperto dal 9 luglio all’11 settembre.