Sea Street Food 2023, il mare servito...in piazza

Falconara Marittima celebra i “Sapori d’Autunno”. Nel week-end del 14 e 15 ottobre piazza Mazzini sarà il cuore pulsante di Sea Street Food 2023, il “mare in tavola”, una due giorni che prevede appuntamenti con la gastronomia all’insegna del gusto, oltre alla presenza del Mercatino del Centro aperto dalle 10 alle 20, che darà spazio a stand, hobbisti, artigiani e commercianti. Lo Street Food sarà operativo dalle 12 alle 22 sabato e domenica, giornate che vedranno anche la presenza di animazione per grandi e piccoli, tra cui anche un Laboratorio Educativo per bambini gratuito – dalle 12 alle 14 – “Il Principe Azzurro dell’Adriatico” a cura di Pis srl “CEA Ambiente e mare”.

Questo il programma completo dei tre “main event”:

Sabato 14 ottobre – ore 17.30

Talk Show “Un mare di risorse tra pesca ed acquacoltura sostenibili”

(Con la presenza di Fabio Gallo, “conduttore del programma di Rai 1 “Linea Blu”

Sabato 14 ottobre – ore 18.30

Cooking show con le vongole del Co.Ge.Vo. Di Ancona e campagna “Fish and Cheap”

(parteciperanno Basilio Ciaffardoni “Il Cozzaro Nero” e Barbara Zambuchini, Biologa Nutrizionista Pis srl)

Domenica 15 ottobre – ore 18

Cooking show con il gelato

(Parteciperanno Erika Quattrini de “Il Pinguino Quattrini” e la giornalista del Gambero Rosso, Laura Di Pietrantonio)