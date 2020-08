Gli scomparsi: Alessia Tripaldi presenta il thriller con il "discendente di Lombroso"

Venerdì 21 agosto si inizia alle ore 19,00 ai Giardini della Scuola Pascoli di Senigallia con la presentazione del libro “Gli scomparsi: il primo caso del discendente di Cesare Lombroso” di Alessia Tripaldi. L'evento si inserisce nel calendario del festival Ventimilarighesottoimari in giallo. Un ragazzo scalzo e smagrito viene trovato a vagare per strada: dice di chiamarsi Leone e di avere sempre vissuto nei boschi insieme al padre, fino a che non è morto nel sonno. In realtà l’uomo è stato assassinato e mutilato e non è il padre biologico del ragazzo. Il commissario Lucia Pacinotti rintraccia il suo compagno d’università Marco Lombroso, pronipote del celebre criminologo, per affiancarla nell’indagine che rivelerà una serie di inquietanti rapimenti di bambini. La Tripaldi sarà intervistata dalla giornalista del Tgr Marche Anna Mezzina.

Alle ore 21,30, in piazza Garibaldi si terrà l’incontro Piernicola Silvis, che insieme allo scrittore Antonio Maddamma presenterà il suo libro “Gli illegali”, romanzo ambientato a Napoli, la cui complessa trama porta il lettore alla scoperta del connubio che si consuma tra la Camorra e la zona grigia dello Stato nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio.