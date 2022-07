La formazione estiva di scuola Centrale Formazione: come iscriversi

Dall’11 al 13 luglio ad Ancona presso Domus Stella Maris, Casa per Ferie di Fondazione Luigi Clerici ANCONA, 3 giornate di formazione, confronto e dialogo con esperti di fama nazionale.

Come ogni anno Scuola Centrale Formazione (associazione nazionale di formazione professionale riconosciuta dal Ministero del Lavoro) rinnova l’appuntamento con la formazione estiva riservata ai suoi enti associati, attraverso 3 giornate di formazione, confronto e dialogo, nella consapevolezza che solo investendo nella formazione si possono affrontare le sfide sempre più complesse che ci troviamo davanti ogni giorno.



#SCF#LAB si svolge dall’ 11 al 13 luglio ad Ancona, presso la sede di Domus Stella Maris Casa per Ferie di Fondazione Luigi Clerici, evento formativo riservato ai professionisti e allo staff della rete associativa di Scuola Centrale Formazione, rete composta da 48 enti associati, che operano in 13 regioni italiane con oltre 100 sedi accreditate complessive. Sono attesi oltre 100 partecipanti, direttori e operatori della formazione professionale, provenienti da tutta Italia.



l programma di formazione, suddiviso in 3 giornate di lavoro, vede l’approfondimento di varie tematiche (pandemia e sviluppo delle competenze, neurodiversità ed evoluzione dei bisogni educativi, spazi di apprendimento, internazionalizzazione, ecc.) frutto della raccolta delle manifestazioni di interesse alle attività formative inserite nel Catalogo 2022.