Ø Scene: il Loop diventa un live set

Sabato 9 ottobre secondo appuntamento di Ø Scene, l’osservatorio sulla scena contemporanea che il direttore artistico Giacomo Lilliù ha progettato nell’ambito di un percorso innovativo e sperimentale, che questa rassegna racchiude perfettamente: combinazione di stili, discipline e attitudini diverse, per scavalcare distinzioni e percezioni. Un formato teatrale fortemente sostenuto da Malte e Collettivo Ønar con il Loop Live Club – con la collaborazione di AMAT e il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Osimo – per intercettare nuove istanze artistiche regionali e nazionali. Dopo la formazione marchigiana Pallaksch che ha inaugurato la rassegna, WOE – Prima cacofonia è la proposta firmata da Napo, voce e autore del duo di rap sperimentale Uochi Toki (Alessandria), uno degli act più rivoluzionarie dell’ultimo decennio non solo in ambito musicale, che per la sua natura artistica multiforme rappresenta la sintesi di questa vetrina. La serata è congeniata come un’officina aperta, in cui gli strumenti del mestiere sono alla vista del pubblico, senza nessun tipo di filtro fra la creazione e gli spettatori.

Ultimo appuntamento, a chiusura della rassegna, sabato 16 ottobre, x-machine | linea uno del Teatro dei Servi Disobbedienti di Bologna. Il lavoro – una creazione di Federica Amatuccio e Andrea Gianessi per la regia della stessa Amatuccio – è stato tra i finalisti del bando Biennale College Registi Under 30 della Biennale di Venezia 2020. Inizio spettacoli ore 21.30; biglietti 7 €.