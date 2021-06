Dalla Scalaccia al Passetto: storie di vita di mare e cena in grotta

Con due date a Luglio, il 9 ed il 30, Bumblebee outdoor experience ci conduce in un sentiero escursionistico, poco frequentato, poco conosciuto ma dalla bellezza straordinaria, nel cuore della città di Ancona. Lungo la Scalaccia attraversando tre valli a picco sulla falesia, si arriva al Passetto. «Antiche grotte - si legge nella nota - scavate in ogni baia raggiungibile: un tempo ci si ricavava spazio un po' ovunque. Oggi restano pittoreschi portoni di tanti colori e fattezze, affacciati su un mare mozzafiato. Dopo un breve tratto di strada cittadina raggiungeremo le più note grotte del Passetto e la famosa Seggiola del Papa. Ascolteremo storie di mare, di pescatori e di tradizioni, visiteremo una grotta tipica e, per chi vorrà, sarà possibile prenotare una piacevole degustazione di mare».

L'escursione ha il prezzo di 10 euro cena inclusa. Serve prenotarsi.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...