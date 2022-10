Tutto pronto per la festa del Piano, apre il “Gran mercato”: arte, food e selezioni per l’orchestra

ANCONA - Gran Mercato del Pià, tutto pronto per la grande festa. L’evento targato Raval Family e Associazione Esercenti del Piano, con il contributo del Comune di Ancona, prevede slow food e mercatini nel quartiere, ma non solo. Sarà l’occasione anche per una call rivolta ai musicisti di Ancona, che verranno selezionati per formare la grande Orchestra del Piano. «Stiamo lavorando e portando le iscrizioni per le audizioni di novembre-spiega Federico Pesciarelli di Raval Family- possono fare domanda tutti i musicisti che vogliono aderire, finora abbiamo già 30 richieste per le audizioni. Ci sarà poi una selezione e per il 2023 vorremo costituire l’orchestra».

Dalle 10 alle 22 tutti i locali saranno aperti: pizzerie, macellerie che serviranno panini, lo stoccafisso di Gioacchini da asporto e i gli spazi di Raval Family. Previsti anche mercatini dell’usato, antiquariato e presidi Coldiretti. Spazio anche all’arte, con le esibizioni della Luca Dance Center (spettacoli di danza urbana a partire dalle 16,30) e il teatro per bambini e adulti dell’Accademia 56.