Run in mostra alla pinacoteca civica Francesco Podesti

Si apre domani, sabato 20 maggio, in Pinacoteca la mostra Play, dell'artista Run, realizzata dal Comune di Ancona in collaborazione con l'associazione culturale Galleria Papini. Dopo la presentazione istituzionale che ha avuto luogo questa mattina in Pinacoteca, con la galleria Papini e il critico d'arte Michele Servadio, l'apertura al pubblico è in programma per domani, sabato 20 maggio nel normale orario di apertura della Pinacoteca.

RUN, all'anagrafe Giacomo Bufarini, è originario dell’anconetano, dove torna frequentemente, e adesso vive a Londra. Streetartist di fama internazionale, ha prodotto appositamente per questa mostra lavori di piccolo formato. L'esposizione è aperta dal 20 maggio al 27 agosto 2023, dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, il sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19. Si accede con il biglietto della Pinacoteca, dove, oltre all’esposizione permanente, è visitabile anche la mostra dedicata alla cantina Umani Ronchi.

Per info: 071 2225047, museiciviciancona@gmail.com