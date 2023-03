"Rosa canina", teatro e musica si incontrano sul palco per i ragazzi di Frolla

Prezzo non disponibile

Dal 31/03/2023 al 31/03/2023

OSIMO - Concerto Spettacolo a favore dei ragazzi di “Frolla” organizzato dal Lions Club di Osimo in collaborazione con l'Associazione Ciboliberatutti. "Rosa Canina" è un concerto spettacolo organizzato per il 31 marzo al teatro Nuova Fenice, in cui le diverse arti si incontrano, si intrecciano e concorrono, ognuna con la propria magia, a raccontare l’amore.

Le note e le opere dei grandi compositori proposti dal Trio “Le Rossignol”, soprano Soeun Jeon, flautista Paola Tarabusi e pianista Elena Stamera, la voce dell’attore Davide Bugari, i testi di Moreno Giannattasio, la magia di Niba, la danza di Valentina di Sante, l’arte di Franco Fontanella, la creatività del designer e regista Carlo Zenobi daranno vita ad un appuntamento intenso che riuscirà a toccare a più livelli la sensibilità del tema amoroso, nelle sue ampie sfaccettature e nella sua vorticosa altalena di emozioni. Per prenotazione: 347 3519664 oppure al link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbzpZkRku1myaklPSimOSW-VUIM6iUc-GX5R95S80UTxjoXA/viewform?usp=send_form