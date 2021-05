Rileggendo il jazz dallo swing a Frank Zappa: concerto al Gentile

Il Teatro Gentile di Fabriano torna finalmente ad aprire le sue porte all’affezionato pubblico sabato 15 maggio per il concerto dell’Orchestra Concordia F J Combo dal titolo Rileggendo il jazz dallo swing a Frank Zappa. L'idea di questo evento - promosso dal Comune di Fabriano con l’Amat, l’Associazione Fabriano Pro Musica, la Regione Marche e il MiC - nasce dall'intento di celebrare, seppur a distanza di qualche giorno, la giornata internazionale del jazz che vuole fare di questa musica un veicolo di integrazione ed educazione alla convivenza civile tra le culture e tra i popoli su iniziativa.

Nel mese di novembre dell’anno 2011, la United Nations Educational, Scientific and Cultural ha ufficialmente proclamato il 30 aprile Giornata Internazionale del Jazz, al fine di evidenziare questo genere di musica e il suo ruolo di unire le persone in tutti gli angoli del globo. La Giornata Internazionale del Jazz è presieduta e guidata dall’attuale Direttore Generale dell’Unesco Audrey Azoulay e dal leggendario pianista jazz e compositore Herbie Hancock nel ruolo di ambasciatore Unesco per il dialogo interculturale e presidente del Herbie Hancock Jazz Institute. Il jazz è una forma di musica nata all’inizio del ‘900 dall’incontro tra la cultura africana e quella europea, propagatasi inizialmente nel sud degli Stati Uniti per poi diffondersi in tutto il mondo, prendendo il meglio dalle varie nazioni e arricchendosi attraverso la fusione delle diverse culture. La Giornata Internazionale del Jazz riunisce comunità, scuole, artisti, storici, accademici e gli appassionati di jazz di tutto il mondo per celebrare e conoscere il jazz e le sue radici, aumentare la consapevolezza della necessità di un dialogo interculturale e la comprensione reciproca e rafforzare cooperazione internazionale e di comunicazione. I biglietti (5 euro) sono in vendita on line su Viva Ticket e presso la biglietteria del teatro (0732 3644) il giovedì e venerdì precedenti la data del concerto dalle ore 16 alle 19 e il giorno del concerto dalle ore 17 all’inizio previsto alle ore 19. Per informazioni: 339 1349396.