Rigoletto a Villa Nappi: ritorna il grande appuntamento con la lirica a Polverigi

Dopo due anni ritorna il grande appuntamento dell'opera lirica a Polverigi. Venerdì 5 agosto presso Villa Nappi in collaborazione con MarcheOperaFestival, verrà rappresentato il Rigoletto di Verdi. Come gli anni scorsi per i residenti a Polverigi, è possibile acquistare al prezzo scontato di 15 € il biglietto d'ingresso solo ed esclusivamente in prevendita.



La prevendita avverrà nell'ingresso della sala consiliare nei giorni di sabato 30 luglio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 , e mercoledì 3 e giovedì 4 agosto dalle ore 18.30 alle ore 20.00. Per info 334-1424643.