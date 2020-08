Residenze d'artista: su il sipario con Il Lampadario di Caroline Baglioni

Domenica 30 agosto alle ore 21 al Teatro Gentile di Fabriano l’appuntamento è con Cantiere aperto per Il Lampadario. Il Teatro Gentile di Fabriano si conferma luogo privilegiato per la creazione artistica ospitando in questi giorni la residenza di allestimento de Il Lampadario di Caroline Baglioni – in vista del prestigioso debutto alla Biennale di Venezia - per Marche casa del teatro. Residenze d’artista, progetto regionale di residenze promosso dall’AMAT con il Comune di Fabriano, nell’ambito di Marche inVita. Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma promosso da MiBACT e Regione Marche e coordinato da Consorzio Marche Spettacolo.

La regia de Il Lampadario è di Leonardo Lidi, in scena ci sono Ludovico Fededegni, Annibale Pavone, Emanuele Turetta, Giuliana Bianca Vigogna, lo spazio scenico è curato da Nicolas Bovey e Leonardo Lidi, i costumi sono di Aurora Damanti, le luci di Nicolas Bovey. Lo spettacolo è una produzione La Biennale di Venezia in collaborazione con AMAT, Comune di Fabriano. Biglietto cortesia 3 euro, vendita on line su Viva Ticket. Biglietteria Teatro Gentile 0732 3644 il giorno di spettacolo dalle ore 19,00.