Giorno della memoria: l'edizione 2021 tra eventi streaming e pietre d'inciampo

La pandemia non ferma il ricordo. Tornano i giorni della memoria 2021 quest'anno in una veste diversa, in streaming, sul canale youtube di Anpi comitato Ancona, sulla pagina facebook del comitato provinciale dell'Anpi di Ancona e della pagina facebook della sezione Anpi "Gino Tommasi" di Ancona. Ecco il prgramma:

Mercoledì 20 gennaio

Ore 18,00: Un uomo e tre numeri di Enea Fergnani - Tamara Ferretti (Anpi) ne parla con Guido Lorenzetti

Marco Centanni (Gulliver Ancona)

Fabio Burattini (Amnesty international Marche.

Giovedì 21 gennaio

Ore 18,00 "A volte sognamo di essere libere", edizione italiana a cura di Raul Calzoni e Ambra Laurenzi

Renata Mambelli (Giornalista e scrittrice) ne parla con Ambra Laurenzi

Manuela Russi (Comunità ebraica Ancona)

Daniele Fancello (Anpi).

Venerdì 22 gennaio

Ore 18,00: L'Italia dell'arte venduta. Collezioni disperse, capolavori fuggiti di Fabio Isman

Invito alla lettura con Marta Paraventi (storica dell'arte)

Lunedì 25 gennaio