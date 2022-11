Caterina Gaglianese presenta il libro "Il suo mare": appuntamento sabato 19 novembre

Appuntamento sabato 19 novembre, con ‘In autunno piovono libri’, la rassegna dedicata alla lettura organizzata dal Comune di Falconara. Alle 17,30 al Centro Pergoli di piazza Mazzini, Caterina Gaglianese presenterà il libro autobiografico ‘Il suo mare’, una storia di dolore e di coraggio, di paura e di amore che insegna che c’è sempre un buon motivo per lottare e crederci sempre.

«Michela è una bambina felice e spensierata – si legge nella presentazione del libro – che diventa con gli anni una ragazza tranquilla e sensibile e più tardi una donna matura e soddisfatta. Tutto fin troppo normale e forse scontato fino a quando non arriva quel mostro che ha non una, ma mille facce. Tutto si trasforma. Tutto assume i contorni di una nuova dimensione opaca e spaventosa. Non resta altro che combattere. Tra pianti e sorrisi, riuscirà quella bambina spericolata a ritrovare la voglia di vivere? Tra sensi di colpa e paure, quella ragazza serena saprà ancora qual è il suo posto nel mondo? Quella donna testarda e solitaria riuscirà a perdonare sé stessa ea vincere la battaglia più dura della sua vita? E soprattutto Michela troverà la quintessenza per salvare il suo bambino?».

La presentazione del libro sarà curata dalla professoressa Paola Marino, insegnante della scuola Ferraris, che farà da moderatrice e affiancherà l’autrice del libro. Anche l’artista falconarese Andrea Agostini ha dato il suo contributo: ha realizzato la copertina, dove campeggia uno dei suoi ‘mostri’. L’editore è Iride, del gruppo Rubbettino.