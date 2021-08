Pinguini Tattici Nucleari in concerto al Palaprometeo: tutte le informazioni sul live

Indirizzo non disponibile

Sabato 16 ottobre al Palaprometeo Estra di Ancona in scena i Pinguini Tattici Nucleari. L'evento, organizzato da Best Eventi, avrà inizio alle ore 21. Biglietti disponibili su Ciao Tickets e Ticketone da 32 a 50 euro.

I Pinguini Tattici Nucleari sono un band italiana nata nel 2012. Il progetto musicale prende forma tra i banchi di scuola, e accompagna l'adolescenza di tutti i membri del gruppo: Riccardo Zanotti (compositore di testi e musiche), Nicola Buttafuoco, Elio Biffi, Lorenzo Pasini, Simone Pagani e Matteo Locati.

Il nome della band deriva da quello di una birra artigianale superalcolica prodotta in Inghilterra in edizione limitata, che si chiamava appunto Tactical Nuclear Penguin. La band è reduce dal Festival di Sanremo alla sua settantesima edizione con il brano“Ringo Starr”, due volte Platino e per mesi ai vertici di tutte le classifiche.