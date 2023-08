Il barocco tedesco chiude la rassegna "Percorsi di ascolto"

Si conclude la rassegna Percorsi di ascolto Festival – 2023 con l’ultimo appuntamento in programma domenica 27 agosto alle ore 21,15 presso la Chiesa di San Sebastiano nello splendido borgo medioevale di Piticchio di Arcevia (An). La rassegna è organizzata per la quattordicesima edizione consecutiva dall’Associazione Harmonica, sotto la direzione artistica di Alessia Mortaloni, grazie al patrocinio e al contributo del Comune di Arcevia e della Fondazione Carifac.

Protagonista della serata sarà l’Ensemble Labirinto Armonico formato, per l’occasione, da Pierluigi Mencattini (violino barocco), Roberto Torto (flauti a becco e cornamusa) e Stefania Di Giuseppe (organo). Questo complesso di musica antica ha in suo attivo numerosi concerti in Italia e all'estero. I componenti dell'ensemble collaborano o hanno collaborato con solisti e complessi prestigiosi del panorama nazionale ed internazionale della musica antica: J. Savall, S. Kuijken, Complesso Strumentale Italiano, Complesso Barocco diretto da A. Curtis… e incide per importanti case discografiche: Tactus, Shewa Collection di Londra, Baryton, Dynamic e molti altri.



Il concerto è ad ingresso libero.