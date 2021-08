Per terra: "passi curiosi" in festa a Corinaldo

Un Paese in Festa, alla scoperta della bellezza del proprio territorio, in un Palcoscenico Naturale come Corinaldo. Una giornata ricca di passeggiate, laboratori, spettacoli, presentazioni ed incontri, anche con l'aiuto di professionisti, guide ambientali escursionistiche Aigae e soprattutto con lo spirito curioso dell’escursionista.



"Per Terra - si legge nella nota - non è solo un evento ma un vero spettacolo in movimento, dove tutti sono protagonisti, semplice e complesso al tempo stesso, fatto di tanti piccoli passi, che vuole rivivere il territorio da un'altra prospettiva; un modo diverso di assaporare e scoprire quanto di più bello abbiamo semplicemente attorno a noi, dove l’uomo è parte di un mosaico fantastico di cui bisogna prendersi cura". Saranno rispettate le norme in vigore per l'emergenza "Covid-19".