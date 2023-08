All'Osservatorio Astronomico cena con le stelle cadenti

ANCONA- Apertura speciale per l’Osservatorio Astronomico di Ancona in occasione della notte delle stelle cadenti. Seguendo il format che ha accompagnato tutti i sabati estivi da giugno e che si consluderà il 12 agosto, l’Associazione Marchigiana Astrofili ha organizzato anche per giovedì 10 e venerdì 11 agosto, in occasione della notte delle stelle cadenti, l’evento che prevede cena e osservazione degli astri. Il programma delle serate prevede:

- Ore 18:00 osservazione solare

- Ore 20:00 cena con panini speciali (anche vegetariano)

- Ore 21:30 video presentazione: Il cosmo in pillole

- Ore 22:15 osservazione del cielo con i telescopi

- Ore 23:00 viaggio tra le costellazioni: mitologia ed orientamento

La gastronomia è a cura di Bontà del Borgo.

Il costo del biglietto d’ingresso è di 5 euro, gratis fino a 14 anni. Non c’è bisogno della prenotazione.