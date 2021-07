Ora X: Inferno di Dante in scena

Matteo Belli è in scena a Loreto lunedì 12 luglio (Piazzale Crocifisso ore 21.30) con lo spettacolo “Ora X: Inferno di Dante” scritto dallo stesso attore bolognese, esperto di ricerca vocale, sui testi del Sommo poeta. Proposto in collaborazione con AMAT nell’ambito del Festival “Un Ponte tra Culture” realizzato da Comune e Ponte tra Culture Soc. Coop., lo spettacolo, inizialmente programmato per domenica 11 è stato rinviato per la concomitanza con la partita della Nazionale alla finale degli Europei di calcio.

Un banco di scuola al centro della scena. Attorno ad esso, gli eventi vissuti, sognati ed immaginati che hanno condotto uno studente qualsiasi ad occuparsi oggi, come teatrante, dell’Inferno di Dante Alighieri. Un percorso che Belli compie attraversando alcuni dei luoghi della prima cantica della Commedia, con il piacere e l’emozione per una sfida personale non piu? rimandabile nel tentare di portare ai sensi dell’orecchio e dell’occhio moderno i versi classici piu? alti della storia letteraria italiana.

Il Festival "Un Ponte tra Culture" è un progetto in partenariato con i Comuni di Camerano, Castelfidardo, Loreto, Numana e Sirolo e sostenuto dalla Regione Marche - Assessorato Beni e Attivita? Culturali. Biglietti posto unico 2 euro con diritto di prevendita on line acquistabile nelle biglietterie del circuito Amat/VivaTicket o le sere di spettacolo alla biglietteria nel luogo di rappresentazione. Inizio ore 21.30.