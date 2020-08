Opera, operetta e canzone: L'Accademia d’arte lirica di Osimo ricorda Alessandro Canderali

I solisti dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo tornano a fare musica nella città di Osimo, nell’ambito degli appuntamenti estivi di “Incontri musicali al Chiostro” promossi congiuntamente dal Comune di Osimo, dall’Accademia d'Arte Lirica, dall’Istituto Campana per l’Istruzione Permanente, dalla Form-Fondazione Orchestra Regionale delle Marche in collaborazione con l’Azienda Speciale ASSO. “Opera, Operetta, Canzone” è il titolo dell’evento che si presenta come un viaggio tra le musiche di Mozart, Rossini, Donizetti, Verdi, Offenbach, Lehàr, condotto al pianoforte da Alessandro Benigni.



Il concerto è dedicato alla memoria di Alessandro Candelari, giovane avisino scomparso prematuramente tre anni fa in un tragico incidente stradale. Alessandro amava la musica: per questo motivo la sua famiglia ha deciso di istituire una borsa di studio che porta il suo nome. Nel 2018 la borsa di studio fu assegnata al soprano Tsisana Giorgadze, lo scorso anno al soprano Maria Sardaryan mentre per il 2020 la scelta è stata rivolta al soprano polacco Zuzanna Klèmanska, impegnata nel biennio accademico per gli studi di perfezionamento vocale ad Osimo. La giovane artista, dopo aver sostenuto gli studi all’Accademia Musicale di Łódź, ha intrapreso con successo la carriera cantando nel ruolo di Fatima, nell'anteprima polacca di "Abu Hassan" di C. M. Von Weber al Teatro Grande di Łódź, e di Venus nell’ "Orfeo all’inferno" di Offenbach, oltre alla partecipazione ad alcuni concorsi internazionali. La consegna della borsa di studio avverrà durante il concerto.

Posti numerati: biglietto unico a 2 euro. Per informazioni IAT Informazioni Accoglienza Turistica Tel. 071 7131823. Prevendita obbligatoria presso biglietteria Teatro La Nuova Fenice. Per informazioni: 071 7231797 giovedì 20 agosto dalle 17 alle 20 e venerdì 21 agosto dalle 17,00 alle 21,00. Obbligo di indossare la mascherina all’ingresso. In caso di maltempo il concerto si terrà nella Basilica San Giuseppe da Copertino.