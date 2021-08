Onde di note, concerto al tramonto con le melodie del grande cinema

Mercoledì 11 Agosto alle ore 19.00 un nuovo appuntamento alla Chiesa di Santa Maria di Portonovo con la rassegna musicale "Onde di Note", organizzata dall’Associazione ANSPI ZonaMusica con ItaliaNostra onlus di Ancona e con il sostegno della Fondazione Cariverona. Un incantevole viaggio musicale attraverso i “Movie Theme” - le melodie del grande cinema, con i musicisti Fabio Angelo Colajanni (flauto e ottavino) e Milo Catello (pianoforte). Un programma che rende omaggio ai brani indimenticabili di colonne sonore da film, come Over the rainbow (dal film “Il mago di Oz”), The Pink Panther (dall’omonimo film), Nuovo cinema paradiso (di Ennio Morricone) e molti altri.

Il 2020, anno che ci ha da poco segnati per la pandemia e per la morte del grande maestro Morricone, ha coinciso anche con il centenario della nascita di Alberto Sordi e di Federico Fellini, mostri sacri della storia del cinema italiano, ai quali i Maestri Colajanni e Catello faranno dedica, ripercorrendo le musiche più famose che li hanno accompagnati nei loro film, come Rugido do Leao (dal film “Finchè c’è guerra c’è speranza”), You never told me (dal film “Fumo di Londra”), o la celebre e popolaresca Ma n’do vai (dal film “Polvere di stelle”) e ancora altri successi felliniani che celebrano il sodalizio con il compositore Nino Rota come La strada, Amarcord e Otto e mezzo. Tutti i brani proposti sono arrangiati per questa formazione dal pianista e compositore napoletano Milo Catello. I due musicisti, protagonisti di mercoledì sera, vantano un’intensa attività concertistica anche all’estero e sono richiesti per importanti collaborazioni non solo nel campo della musica classica ma anche in quello della musica leggera e cinematografica. Un imperdibile concerto nella splendida cornice della Chiesa di Portonovo tra le luci del tramonto e il canto delle cicale.

I concerti si svolgono nello spazio antistante la Chiesa di Santa Maria di Portonovo. L’ingresso gratuito è consentito solo su prenotazione al numero 320 6809233 (con Green Pass o tampone negativo nelle 48 ore precedenti).

