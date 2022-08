Note dal Mare: un viaggio con parole e musica alla Chiesa di S. Maria di Portonovo

Venerdì 5 Agosto alle ore 19.30 alla Chiesa di Santa Maria di Portonovo, un nuovo appuntamento con la rassegna musicale Onde di Note, organizzata dalle Associazioni ANSPI ZonaMusica di Ancona e ItaliaNostra Onlus. Dopo il successo dello scorso mercoledì con il quartetto di sassofoni “Mirò Saxophone Quartet”, un altro entusiasmante concerto dell’itinerario musicale Nel raggio della musica: Note dal Mare con Silvia Badaloni, violino, Marco Lorenzetti, marimba e Rosetta Martellini, voce recitante. Un viaggio con le parole e le musiche ispirate dal mare, attraversando la letteratura del ‘900 che ha reso omaggio a quel luogo. Solcato dalla notte dei tempi per soddisfare la sete di conoscenza e approdare in altri lidi, reso leggendario dai suoi misteriosi abitanti marini in perenne lotta con l’essere umano. Rappresentazione plastica dell’anima ora placida ora in tempesta, increspata ma in costante movimento come le poesie di Pablo Neruda, i racconti di Dino Buzzati, le preghiere laiche di Erri De Luca, i brani di Alessandro Baricco, i versi di Franco Arminio. La suggestione delle parole si incontra e dialoga con una partitura musicale evocativa che emoziona e fa navigare il pubblico verso rotte inconsuete e sconosciute o approdare in porti sicuri e familiari. Il profondo ed espressivo timbro della marimba e la grande capacità espressiva del violino, struggente, virtuosistico, veleggiano tra le note barocche di Haendel e Vivaldi, il misticismo di Gounod e attraversano i secoli fino ad arrivare alle musiche di Ludovico Einaudi e di Ennio Morricone. Musica e parole per omaggiare un luogo di libertà, di paura, di fascino, di rispetto. Per salpare e viaggiare ancora.



L’ingresso al concerto è gratuito.