Night Garden: la magia del movimento fluo al Gentile

Illusionismo, acrobazie e tanta energia per la compagnia italiana più vicina alla creatività di Momix, eVolution dance theater attesa al Teatro Gentile di Fabriano domenica 25 ottobre con Night garden.

Night garden è un’originale fusione di danza, acrobazia ed effetti visivi. Da un decennio eVolution dance theater presenta spettacoli che affascinano e ipnotizzano il pubblico, in Italia e all’estero, riscuotendo grandissimo successo in paesi quali Brasile, Colombia, Israele, Grecia, Hong Kong, Macao. Fondata a Roma nel 2008 dall’artista americano Anthony Heinl (già membro di MOMIX), la compagnia deve la sua fama alla creazione di performance innovative e, grazie al sapiente mix fra tecnologia ed arte, crea esperienze visive uniche e coinvolgenti. Per informazioni sui biglietti: Teatro Gentile 0732 3644, AMAT 071 2072439.