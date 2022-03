Niba tra le nubi: lo spettacolo in prima nazionale approda al Panettone

Spettacolo di punta, in prima nazionale, domani, sabato 12 marzo, alle ore 21, nel cartellone del Teatro Panettone che ospita in questa stagione 2021-2022 tre rassegne organizzate dalla Compagnia Teatro Recremisi di Massimo Duranti.

Sul palco salirà Niba, nome d’arte del marchigiano Massimo Barbini, attore, comico, mimo e performer (noto per la sua partecipazione a Zelig), oltre che scenografo e scultore, con la visual comedy Niba tra le Nubi, da un' idea di Niba e Piero Massimo Macchini, di e con Niba, regia di Andrea Bartola. I costumi sono di Niba e Sara Costarell, la scenografia di Niba e Artingegno, le foto di Alessio Barbini e la grafica di Francesco Pirro.

Nella nota si legge: «Che ci fa Niba tra le nubi? E come ci è arrivato? Ogni volta che tentiamo di realizzare un sogno si fanno strada dentro e fuori di noi delle voci che tentano di distoglierci. E’ il destino che accomuna tutti i sognatori. Purtroppo alle volte si presentano come voci calde e suadenti, non necessariamente impertinenti. L’importante è non lasciarsi ammaliare o intimorire e continuare a tirare dritto per la propria strada. Perseverando ci accorgeremo che, persino chi ha remato contro, alla fine si sarà trasformato in un nostro alleato. Niba è mimo, clown, performer. Non parla, “si lascia parlare” permettendoci di volare assieme a lui tra le nubi della fantasticheria, dense di una comicità innovativa e poetica».

Costo biglietti:

Posto unico intero: 10 euro, ridotto studenti e soci: 7 euro.

info biglietti (green pass necessario per l’accesso al teatro): Casa della Musica, Corso Stamira 68, Ancona – tel: 071.202588 – dal lunedì al sabato – 9:00 / 12:30 – 16:00 / 19:30.

Altre biglietterie: www.amatmarche.net/biglietterie, online: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/il-primo-miracolo-di-gesu-bambino/169379, prenotazioni telefoniche: AMAT 071.2072439 – dal lunedì al venerdì 10:00/16:00 (orario continuato); informazioni: www.teatrorecremisi.it - 3293944326.