Nelle dolci colline marchigiane a Corinaldo arriva un'Estate d'Incanto

In Provincia di Ancona, nello splendido borgo medievale di Corinaldo è in arrivo un'Estate d'Incanto, la stagione estiva è alle porte e in programma ci sono oltre sessanta giornate tra spettacoli, iniziative culturali, feste e attività per giovani e famiglie. Riconosciuto come uno dei Borghi più Belli d'Italia, Bandiera Arancione del Touring Club, Premio Eden "Destinazioni europee di eccellenza" della Commissione Europea, la Città di Corinaldo è una meta turistica d'eccellenza, a pochi chilometri dalle spiagge dell'adriatico, posizionata nelle dolci colline marchigiane.

L'area camper attrezzata è meta per gli amanti del turismo pleinair, l'Ufficio IAT costantemente aperto al pubblico consente ai turisti di trovare un punto d'informazione ed accoglienza molto utile e fruibile. Durante l'estate 2023 sarà possibile visitare i diversi luoghi della cultura cittadini, come la Pinacoteca, la Sala del Costume, il Teatro Goldoni, la mostra Bojani e l'area archeologica di S.Maria Importuno. Inoltre nella suggestiva chiesa del Suffragio è allestita la mostra d'arte contemporanea "Suoni di Carta" dell'artista Michele Motiscause. Corinaldo è anche conosciuta come la Città natale di Santa Maria Goretti, i luoghi gorettiani quali la Casa Natale e il Santuario diocesano sono costantemente meta di pellegrini provenienti da ogni parte d'Italia e dall'estero. Tra le manifestazioni di rilievo spiccano “Notte Romantica dei Borghi più Belli d'Italia” fissata per il 24 giugno, il ritorno della Contesa del Pozzo della Polenta dal 30 giugno al 2 luglio, il Festival di Danza Urbana il 7 e 8 luglio. “ Suggestiva la cena in bianco "E la Luna Bussò” che si terrà l’8 luglio, il Festival degli Stonati il 22 luglio a cura della Pro Loco, il Festival Corinaldo Jazz che festeggia i 25 anni di concerti dal 21 al 25 luglio e dal 3 al 5 agosto”.

“Music in the Castle” nei giorni 11 e 12 agosto, la rievocazione storica medievale Millenarja il 19 e 20 agosto ed il Festival delle Donne "eSISTERe" nei giorni 1-2-3 settembre.

Non mancheranno appuntamenti culturali come la rassegna Teatri Antichi Uniti con "Il Ciclope" il 29 luglio, il Festival Organistico Internazionale il 30 luglio, le serate Assaggi di arte, natura e scienza per un pianeta da rispettare sono a cura dell'UNITRE e si svolgeranno il 4 ed il 28 luglio, la rassegna Ambarabà ed il Festival di Teatro per Ragazzi, numerose le iniziative in Biblioteca”, le serate di cinema per ragazzi all’aperto sulla scalinata e tanto altro ancora. Il calendario estivo 2023 con tutti gli appuntamenti in programma è consultabile nel portale www.corinaldoturismo.it