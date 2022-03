"Musicasemplice": tre giorni per scoprire i segreti della composizione

Al via un nuovo ciclo di incontri, gratuiti e rivolti a tutti, alle Sale Pergolesiane del Teatro Pergolesi di Jesi, per avvicinarsi alla musica e conoscerne gli elementi essenziali.

Si chiama “Musicasemplice" la nuova iniziativa della Fondazione Pergolesi Spontini, a cura di Cristian Carrara, compositore e direttore artistico dell’ente; si tratta di un modulo intensivo di tre giornate, dall’8 al 10 aprile, per tre incontri di due ore ciascuno – dalle ore 18 alle ore 20 - nel corso del quale si parlerà di creatività, dei “segreti”, della composizione musicale, delle ispirazioni e suggestioni che guidano il compositore, e di come la musica arriva a toccare la sensibilità di chi l’ascolta. È preferibile l’iscrizione all’intero modulo.

Cristian Carrara è considerato tra i compositori più originali della sua generazione. I suoi lavori sono editi da Casa Musicale Sonzogno, Edizioni Curci e Edizioni Stradivarius. È professore di Composizione presso il Conservatorio “A. Buzzola” di Adria (RO). Recentemente è stato nominato anche Direttore Artistico del Teatro di Pisa.

“MusicaSemplice” si affianca ad un’altra iniziativa promossa dalla Fondazione Pergolesi Spontini, la cui prima parte ha preso il via la scorsa la scorsa settimana, e che proseguirà fino a giugno: si tratta del ciclo di incontri “Essere spettatore” a cura di Pierfrancesco Giannangeli, un percorso “informale” di dialogo con il pubblico e di approfondimento per leggere lo spettacolo dal vivo nel contemporaneo. Anche in questo caso, si tratta di incontri gratuiti e aperti a tutti, nella convinzione che “andare a teatro è innanzitutto condividere un’esperienza di comunità”, e per “restituire all’arte la sua funzione sociale, alimentando la curiosità e la consapevolezza del pubblico”.