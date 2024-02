Dagli abissi alle stelle, "Lo spazio intorno a noi": mostra di beneficenza dei fotografi amatoriali

Mostra fotografica di beneficenza. L'evento è organizzato da tre amici fotografi amatoriali Christian Tontarelli, Stefano Fantasia e Moreno Bonifazi. Insieme all' associazione Ambalt, il trio si è messo alla ricerca di altri fotografi (20 in totale). Nasce così la mostra Lo Spazio Intorno a noi "perchè si aprirà con le foto degli abissi e i loro abitanti, per poi passare al mare visto da fuori con tutto il suo spettacolo- spiegano gli organizzatori- all'abifauna, alla campagna, città, street e luoghi abbandonati per finire con il cielo è tutto quello che vi è sopra di noi, dalle stelle alle nebulose! Si terrà il 10 e il 17 Marzo dallw 17 in poi presso il ristorante in Piazza Maggini 3 Agugliano